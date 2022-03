En la discusión, expone Luigi Ferrajoli, sobre la justificación de la guerra, a menudo se confunden dos conceptos: el de legitimidad y el de legalidad. El problema de la ilegalidad es una cuestión jurídica que depende de la existencia o inexistencia de normas de derecho positivo que la prohíban. El problema de la justicia es en cambio una cuestión étnica-política independiente de lo que dicen o no dicen las normas jurídicas y hace referencia únicamente a la esfera de la moral y de la política. La guerra puede ser justificada por razones extrajurídicas, de tipo económico, político y hasta moral. Pero no podrá ser calificada nunca de legal, porque la contradicción entre guerra y derecho no lo permite. El derecho, en efecto, es por su naturaleza un instrumento de paz, es decir, una técnica para la solución pacífica de las controversias y para la regulación y limitación del uso de la fuerza. La guerra es la negación del derecho y de los derechos. En su disertación, el jurista italiano propone una refundación de la ONU: la supresión de las posiciones de privilegio de las más grandes potencias; la instauración de un sistema más justo e igualitario de relaciones entre los estados capaz de pretender una efectiva limitación de su soberanía; la prohibición para todos los países del mundo de producir y tener armas; la institución, en fin, de una jurisdicción internacional para la tutela de los derechos universales de todas las personas y del derecho a la autodeterminación de todos los pueblos.

Y lo que es más importante, no se podrá hablar de paz y seguridad futuras, y mucho menos de democracia y derechos humanos, si no se actúa para reducir los índices de la opresión, la desigualdad, el hambre y la pobreza de millones de personas, cuya situación de vida contradice las promesas contenidas en numerosas cartas constitucionales e internacionales. El gobierno de México, a través de la cancillería, no sólo ha expresado con firmeza la condena del conflicto bélico en este sentido, ha instado a los gobiernos a tener un acceso igualitario en la distribución de las vacunas, especialmente hacia países pobres, y es precisamente de lo que habla Ferrajoli cuando se refiere a la construcción de una democracia internacional ; además, México ha condenado el tráfico ilegal de armas a nuestro país, sin responsabilidad de quienes las fabrican y comercializan, que no sólo terminan en las redes de delincuencia organizada y les permite subsistir, si no que amenzan con la estabilidad y seguridad de nuestro país. Es imperativo reflexionar sobre estos tópicos y más aún, demostrar la contundencia de nuestras acciones en beneficio de todos.