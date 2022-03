En conferencia conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y los gobiernos de la Ciudad de México y el estado de México, resaltó que la estimación sobre el número posible de contingencias en 2022 se obtiene del promedio de los pasados cinco años. No obstante, resaltó que en 2020, por causa de la pandemia de covid-19, la movilidad se redujo de manera sustancial.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) estimó que durante 2022 habrá entre tres y 15 días con altos niveles de contaminación por ozono, lo que provocaría hasta cinco declaratorias de contingencia ambiental, durante las cuales se restringirá la circulación vehicular, disminuirán las actividades industriales, las de refinerías y las de estaciones de gasolina.

En cambio, ahora se ha observado un aumento en el movimiento de personas y en general de las actividades productivas a niveles similares, o incluso más altos, que los registrados antes de la emergencia sanitaria.

Entre 2016 y 2021 hubo 21 contingencias, de las que 86 por ciento se emitieron en la temporada de ozono. El promedio anual ha registrado una baja y por ello la estimación de que para 2022 habrá entre tres y cinco contingencias.

También señaló que durante las contingencias se aplicarán medidas adicionales al programa Hoy no Circula, por lo que en la ZMVM dejarán de transitar vehículos con holograma de verificación 2 y los que tienen holograma 1 saldrán de circulación de manera alternada entre las placas con terminación par o non, mientras para los que tienen calcomanía 0 y 00 aplicará el no Circula con base en la terminación de la matrícula.

De igual forma, se suspenderán actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana, así como la operación de carburación y distribución de gas licuado de petróleo en 20 por ciento y en 50 por ciento de los automotores distribuidores de gas.

Las industrias bajarán sus actividades en 40 por ciento y de un tercio en la central termoeléctrica de Tula y, en la misma localidad, la refinería operará a 75 por ciento de su capacidad.