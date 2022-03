César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 1º de marzo de 2022, p. 12

Familiares y amigos de Alejandra Cuevas Morán, acusada de homicidio por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se reunieron en el Monumento a la Madre para realizar un homenaje a mujeres mexicanas encarceladas de manera injusta.

Aproximadamente 100 asistentes prendieron veladoras y exigieron ¡Justicia y Libertad para Alejandra! y en papeletas escribieron diferentes frases de apoyo y solidaridad que entregarán a la inculpada.