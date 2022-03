Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 1º de marzo de 2022, p. 10

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, planteó ayer a la Cámara de Diputados que la situación mundial empuja a actuar rápido, ver por nuestro territorio primero , y confió que haya consenso para que la iniciativa de reforma eléctrica se apruebe lo más rápido posible .

Consideró que hoy se observa ansiedad e incertidumbre en la oferta de energéticos, lo que provoca una volatilidad en el mercado mundial , por lo que anunció que México, como país productor de petróleo, ha tomado la determinación de garantizar primero el abasto interno.

En el último foro para analizar la iniciativa presidencial en materia eléctrica su postura tuvo diversos ecos. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, propuso a las otras bancadas comenzar a construir, en el marco del diálogo político y de la concertación, las condiciones para que el dictamen se apruebe en comisiones y en el pleno a más tardar en junio.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, expuso que como su partido aún no tiene una postura definida sobre cómo votar, iniciará un espacio de reflexión, que seguramente será largo . Cuando concluyan se tomará la decisión de si vamos a permitir que se vote o no y cómo. Así como está el texto, no lo vamos a votar .

En el cierre del parlamento abierto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, formalizó su propuesta de reforma al artículo 4 de la Constitución para incluir el derecho humano a la energía eléctrica, así como una iniciativa para otorgar facilidades fiscales al desarrollo y fabricación de automóviles eléctricos.