–Pues quién sabe, lo que sucede es que me llama la atención. Ojalá y no sea cierto y que no sea como lo están difundiendo, todavía no tenemos información, ¡pero ya lo dan como un hecho!: ‘Fusilan a 17 en velorio’. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. Se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana en el informe es que no han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas sí partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, pero no tenemos más información.

Respondió que no tiene injerencia en el caso, porque de ese proceso se encarga la Fiscalía General de la República (FGR). De su ex consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, denunciado por extorsión, el tabasqueño le recomendó que aclare, porque el que nada debe, nada teme .

Hay que esperar a que tengamos información. No han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados , dijo.

Desavenencias con secretaria

De Julio Scherer, el mandatario descartó que su renuncia estuviese ligada al caso de peculado del abogado Collado: No, no, no hay ningún vínculo, no tiene que ver en nada , y asoció ésta a las desavenencias que mantuvo con la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Es que no había buena relación con la secretaria de Gobernación, no tenían buena relación y yo necesitaba que me ayudaran para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores, con el Poder Judicial, con la FGR; hay asuntos de Estado, Ayotzinapa o los amparos, con el Poder Judicial, y necesitaba yo a una gente como Adán (Augusto López) para resolver, y buscando los equilibrios se decidió también lo de la Consejería Jurídica para resolver problemas .