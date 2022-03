D

esde hace varios días he tratado de hallar un noticiero que dé cuenta de hechos y datos de la guerra en Ucrania, pero me encuentro todo el tiempo con los medios occidentales repitiendo una única idea: que la guerra en Ucrania se debe a la locura y la criminalidad del solitario presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin; que el dirigente ucraniano, Volodymir Zelensky, es casi un candidato al Premio Nobel de la Paz, y que Estados Unidos y la Unión Europea sólo se están defendiendo, a riesgo de perder un gasoducto. Para sustentar su dicho, los medios corporativos occidentales fabricaron a un héroe ucraniano, el Fantasma de Kiev, que había derribado cinco aviones rusos y un helicóptero en una noche. Para ello, transmitieron como reales las imágenes de un videojuego producido en 2013 por Eagle Dynamics y que es un simulador de vuelo. Luego, para ilustrar la maldad rusa, dieron por bueno un accidente entre un tanque y un automóvil; no se sabe en qué año fue filmado ni la procedencia del carro blindado. Y, para terminar, le dieron vuelo a una fotografía de Zelensky en uniforme militar para enaltecerlo, pero sin decir que la imagen había sido tomada el año pasado en una fiesta oficial.

La atmósfera informativa del conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania no busca contarnos un ángulo de su historia, sino inventar una guerra que no está sucediendo y, por el otro, callar a una de las partes del conflicto. Así, se ha decidido sostener un melodrama en el que Rusia es el único responsable y la OTAN, Estados Unidos y Ucrania son víctimas puramente defensivas. Se ha acallado a la otra parte, las agencias rusas, con el argumento de que transmiten pura propaganda. Sin embargo, durante días la CNN y Fox News difundieron las declaraciones de la hija de Dick Cheney, Liz, congresista por Wyoming, que simplemente dice: Putin es el Mal . Así se divulgaron también las peticiones de Eric Swalwell, representante de California, y Rubén Gallego, de Arizona, para que fueran deportados todos los rusos que viven en Estados Unidos. Más grave fue la propagación de la idea del republicano Adam Kizinger pidiendo que su país derribara los aviones rusos que sobrevolaran Ucrania. Es decir, que se escalara el conflicto con la entrada de Estados Unidos.

La diferencia con otros conflictos de la OTAN, como el de la ex Yugoslavia, es que, ahora, la propaganda de los medios corporativos occidentales tiene como conducto adicional a las redes sociales. Por ejemplo, se hizo viral una explosión en Tik Tok que aseguraba que, un día antes de la invasión rusa, ya Ucrania había sufrido los primeros bombardeos. Pero la imagen era del estallido de una estación de gas en Siberia en junio de 2021. De igual forma, se usó una supuesta celebración de soldados rusos por la inminente entrada en su país vecino, pero el video era de un baile en una estación de metro en Tashkent, Uzbekistán, en 2018. La guerra que estamos viendo no es la que está ocurriendo. Sus paisajes vienen de antes de la lluvia, no de después, como era la célebre pintura surrealista de Max Ernst.