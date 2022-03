Carlos Figueroa, Yolanda Chio y Vicente Juárez

Martes 1º de marzo de 2022, p. 27

Las fiscalías de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí informaron en un comunicado conjunto que, como parte de las pesquisas sobre la desaparición del ex diputado Pedro César Carrizales, El Mijis, reportada el primero de febrero anterior, investigan un accidente ocurrido el pasado 3 de febrero en los límites entre las primeras dos entidades, donde murió calcinada una persona al volcar la camioneta que conducía. Las instituciones no descartaron que el ex legislador local siga vivo.

Las fiscalías dieron a conocer que efectuaron, de manera particular y coordinada , diligencias para ubicar al ex diputado, incluidas solicitudes de información a hospitales, centros de detención, hoteles y bases de datos institucionales al igual que a instituciones públicas y privadas.

Acotaron que, junto con la Guardia Nacional (GN), las comisiones de búsqueda federal y de Tamaulipas, la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Tamaulipas realizaron del 14 al 18 de febrero búsquedas en brechas y carreteras compartidas por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en sitios localizados por análisis de llamadas y conectividad del teléfono de Carrizales.