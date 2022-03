Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 1º de marzo de 2022, p. 27

Mexicali, BC., Nueve pediatras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron vinculados a proceso por un juez federal, acusados de causar ceguera a un niño. La madre, Melina Amézquita, presentó en 2019 una denuncia penal que podría derivar en responsabilidad médica y técnica, según el Ministerio Público.

Los médicos, identificados como María Dolores A. R., Blanca Estela B. M., María Trinidad V. C., Guadalupe V. T., Irma Arely C. U., José Manuel F. C., René V. A., Juan José R. B. y Carlos Francisco I. P., a quienes se acusa de práctica médica deficiente y de omitir estudios previos al tratamiento oftalmológico, enfrentan su juicio en libertad y continúan en la nómina del IMSS, informaron fuentes de la institución federal.