Ernesto Martínez, Juan Carlos Partida y Enrique Méndez

Corresponsales y Reportero

Periódico La Jornada

Martes 1º de marzo de 2022, p. 25

Unos 100 casquillos percutidos calibres nueve, 7.62 y 5.56 milímetros y .45, así como restos de masa encefálica dentro de una bolsa fue lo que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encontraron en el sitio donde, según un video difundido en las redes sociales, un comando habría fusilado a 17 personas fuera de un domicilio en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, informó el fiscal Adrián López Solís.

En tanto, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), envió un equipo de apoyo que se sumó a las tareas de investigación en las que participa la FGE, con apoyo de la Guardia Nacional (GN), Sedena y la policía estatal. Agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación realizan entrevistas e inspecciones y recaban datos para explicar, con base en evidencias, qué sucedió.

En conferencia de prensa en Morelia, López Solís puntualizó que al llegar los uniformados no localizaron víctimas, pero observaron que el piso estaba recién lavado y había envases con productos de limpieza. No es posible saber cuántas personas murieron porque los cuerpos no estaban en el lugar de los hechos .

Subrayó que la investigación del caso se complicó porque el gobierno municipal emitió la señal de alerta al sistema estatal de seguridad tres horas después, cuando ya había sido alterada la escena del crimen, es por ello que, dijo, no se descarta ninguna línea de investigación .

Posible venganza

Sobre la razón por la cual no se informó de inmediato a las autoridades, López Solís, señaló: No lo sabemos. Todo parece indicar que el alcalde (Jorge Luis Anguiano Partida) no estaba en San José de Gracia .

Según la indagatoria, agregó, en un domicilio se velaba a una mujer de nombre Elisa, madre de Alejandro G., El Pelón, quien, según testimonios, desde temprana edad era considerado integrante de una célula delincuencial que opera en esa región de Michoacán.

Posteriormente se pasó a un grupo criminal asentado en Jalisco, realizando hasta estos últimos días, presumiblemente, actividades delictivas en Colima , afirmó.

Comentó que también se tienen informes de que “El Pelón y otro sujeto cuya identidad nos reservamos tenían rencillas por la desaparición y homicidio de familiares, lo que se atribuían de manera recíproca”.

Al lugar donde se llevaban a cabo las exequias arribó este otro sujeto, acompañado de varias personas armadas, quienes agredieron y presuntamente privaron de la vida a Alejandro G., así como posiblemente a algunos de sus acompañantes cuyo número e identidad no ha sido posible confirmar .

Aseguró que familiares de Elisa, presentes en el acto fúnebre, fueron obligados a ingresar a un domicilio, lo que aprovecharon los adversarios de El Pelón para limpiar el lugar y depositar presumiblemente los cuerpos de las víctimas en camionetas en las cuales se los llevaron.

Refirió que el sitio del supuesto atentado se ubica a unas cuadras de la presidencia municipal, donde sólo había tres policías de guardia, quienes declararon que no contaban con el suficiente estado de fuerza para trasladarse.

Por ese ello, apuntó López Solís, la FGE investiga la dilación de la intervención y la omisión del reporte inmediato.

En tanto, Jorge Luis Anguiano Partida, alcalde de Marcos Castellanos, aseguró que reportó a las autoridades la incursión de varias camionetas con pistoleros. Les dije que sólo había seis policías, por lo que me ordenaron que se resguardaran y que avisara a la población para que hiciera lo mismo .

Recordó que horas antes de las detonaciones, recibió informes de que se acercaban varios vehículos por la carretera que comunica con Tizapán, Jalisco. Señaló que en ningún momento se acercó al lugar de los hechos, y tampoco lo hizo ningún agente municipal, pues esperaban la llegada de autoridades estatales y federales.