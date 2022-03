Juan Manuel Vázquez

Martes 1º de marzo de 2022

Los cinco anillos entrelazados son un símbolo y una declaración de principios del movimiento olímpico. Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, apela a ese emblema para plantear su postura respecto a las sanciones que se promueven a es-cala mundial contra los atletas rusos, la exclusión de competencias como represalia ante las operaciones militares en Ucrania.

Los atletas no deben ser castigados por razones políticas en las que no intervienen, de las cuales no son los responsables , considera Contreras; de acuerdo con el espíritu plasmado en la carta olímpica, no deben mezclarse terrenos ajenos, en este caso de la geopolítica con el deporte, y menos para afectar a quienes no tienen la culpa de esas decisiones. No me parece justo .

El documento al que alude establece como valores a promover la neutralidad política, la solidaridad y la unidad contra la discriminación. Los cuales –considera Contreras– pueden subvertirse al prohibir la participación de atletas de una determinada nacionalidad.

Todas las federaciones nos regimos por los lineamientos que establecen nuestras organizaciones, como confederaciones, Comité Olímpico Internacional o FIFA, en su caso, pero deberíamos anteponer la unidad del deporte para enviar un mensaje urgente en momentos difíciles como este, antes de emitir prohibiciones , agrega Contreras.

El panorama para el boxeo amateur será incierto. Rusia es una potencia histórica en esta disciplina y la actividad competitiva en su territorio es intensa. No sólo eso, el nuevo presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) es el ruso Umar Kremlev. La presencia de este país en el box no sólo es añeja, sino también muy fuerte.