El proyecto Tlacuilo, un sistema de activación de bibliotecas, entra en la categoría de escultura social. “En México tenemos miles de bibliotecas que nadie usa porque los bibliotecarios tienen miedo de que los libros prestados no serán devueltos. Me he beneficiado mucho por tener acceso a bibliotecas. Mi crecimiento personal sería inimaginable si no hubiera tenido la posibilidad de llevarme todos estos libros a casa. Decimos en Tlacuilo que una biblioteca que no presta es una cárcel de libros”.

Hace dos años, el artista inició un experimento social en el que puso en préstamo su biblioteca personal de 25 mil volúmenes. Empezó con una página en Instagram y, felizmente , se dio cuenta de que las personas sí los devuelven: Cuando confías en alguien, se crea un vínculo de respeto en el que te conectas por medio de un interés común .

Como parte de la exposición, Reyes activará el Centro de Documentación de Marco, ausente del público por 20 años , apuntó Taiyana Pimentel, directora del museo. Vamos a tomar los libros que no han estado a disposición del público y ponerlos a préstamo para ser llevados a casa , agregó Reyes, quien sumará una parte de su acervo, particularmente de tema sonoro. También se creará una fonoteca con audiolibros.