Gaby Kuppers, ex consejera de los Verdes en el Parlamento Europeo, partido que junto a la Izquierda Unida no participó en esta delegación a México, opina que el que los parlamentarios no contestaran al tema de inversiones es grave. Para ellos es un tabú. Son partidarios incondicionales de mecanismos que permiten a inversores extranjeros demandar a estados, si nuevas leyes o regulaciones disminuyen sus beneficios o las expectativas de ellos. Esto tiene como efecto el abandono de políticas sociales o ambientales. Dijo que los políticos son políticos. Como representantes en el Parlamento Europeo, ven que su tarea es crear las condiciones que otorguen beneficios a las empresas y no intervenir en el modelo económico vigente . Ella se refiere, desde luego, a los partidos representados en la delegación parlamentaria a México. Y dice que además muchos de ellos ven la posibilidad de ser empresarios algún día. ¡Y qué bien ya no tener que contar entonces con estorbosas regulaciones!

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de poner todas las trabas a la ratificación del nuevo TLCUEM. La Comisión Europea quiere que se ratifique en tres partes –comercial, inversiones, y política y cooperación– con el propósito de que la parte comercial entre en vigor de forma preliminar en cuanto se apruebe en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, ya que las partes de inversión y de política y cooperación tienen que ser aprobadas por los parlamentos nacionales, en un proceso largo y que se podría descarrilar. México ha mostrado reticencias a la división del acuerdo pues considera que le quitaría peso a la parte política.

Lo más urgente es que el Senado conozca a fondo los textos del tratado e inviten a debates públicos con diferentes sectores sociales, antes de ratificarlo. Tras más de 25 años de políticas comerciales fracasadas, México no puede seguir por el camino que, lejos de traer beneficios al conjunto de la población, ha significado la pérdida de millones de empleos y la destrucción de territorios y medios de vida (https://bit.ly/3K1gK4x) así como de sectores económicos clave para el país. La 4T debe exigir nuevas negociaciones con la UE, en aras de un acuerdo centrado en el bienestar de la población, la protección del ambiente y los derechos humanos. ¡Con Europa, no más espejitos por oro!

*Investigador del Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org) y del Transnational Institute (www.tni.org). @ManuelPerezIPS