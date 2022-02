Agrega que la superficie sembrada y cosechada en México prácticamente no se ha movido desde 2006, lo cual no significa que no se hayan abierto nuevas áreas para la producción, sino que hay áreas que dejaron de usarse para el agro.

La generación de alimentos para el año en curso se estima que alcanzara 290 millones de toneladas, superior en 8 millones respecto a 2021, de la cual 42 por ciento serán forrajes, 20 por ciento cultivos agroindustriales (caña de azúcar, café, cacao, y tabaco), frutas y verduras representaran 14.6 por ciento, mientras la producción de granos y oleaginosas será de 14.3 por ciento, indica el informe.

Lo que menos se produce es lo que tiene un mayor valor en el mercado, tal es el caso del subsector pecuario que aporta 43 por ciento del valor, y la producción de frutas y verduras –que el año pasado era el tercero en volumen y ahora rebasa a granos y oleaginosas– aportará 23 por ciento del valor del sector.