En su participación, Bensusán, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, indicó que la iniciativa privada experimentará un cambio radical, porque no solamente tienen que reconocer que va haber un sindicato, sino que cada dos años van a estar en procesos electorales, los cuales causan tensión y perturbación , por lo que tendrán que crear las condiciones adecuadas para que dichos ejercicios ocurran sin afectar la producción e intereses de la empresa.

La renovada reforma laboral es un desafío para los empresarios, pues tienen que acostumbrarse a no interferir en la vida interna sindical y reconocer a las organizaciones genuinas que representan los intereses de los trabajadores, aseveraron especialistas en la materia.

Pero lo primero que tienen que hacer, subrayó, es no meterse, porque hasta ahora lo que vemos es que no todos los empresarios están entendiendo lo que significa la no injerencia que se establece en el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo, y que es una de las obligaciones patronales .

La académica de la UAM apuntó que la reforma laboral, cuyos cambios constitucionales se realizaron en 2017, trata de devolver a los asalariados el poder dentro de los sindicatos , pero el cambio institucional es insuficiente y se requiere que la base de empleados se organice desde abajo; el caso General Motors (de Silao, Guanajuato) lo muestra muy bien, y la otra cara de la moneda, es la elección sindical en Petróleos Mexicanos .