Jared Laureles

Periódico La Jornada

Lunes 28 de febrero de 2022, p. 14

Dos años después de comenzar un movimiento para sacudirse el control de un sindicato cetemista, trabajadores de la empresa de autopartes Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas, podrán determinar hoy la representación sindical que será la titular de su contrato colectivo (CCT).

Lo anterior, derivado de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) retrasó una semana este proceso, un total de mil 632 obreros votarán a partir de las 6 de la mañana. Son dos las organizaciones gremiales que participan en esta consulta: el Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras (Sitpme), actual titular del CCT afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), encabezado por Jesús Mendoza Reyes y, el segundo, el Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias, Movimiento 20/32 (SNITIS).

María del Rosario Moreno, secretaria general del SNITIS, denunció que el sindicato adversario ha incurrido en la compra de votos –500 pesos por sufragio tras enviar fotografía de su boleta– con el propósito de asegurarse de que mantendrá la titularidad del contrato. Ofrecimiento ilegal confirmado por Susana Prieto Terrazas, asesora laboral de los trabajadores en las maquiladoras.