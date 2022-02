Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Lunes 28 de febrero de 2022, p. 11

Ha cumplido ya dos años en prisión y su horizonte legal es complejo. La protesta contra la desigualdad social, defensa de la tierra frente a la invasión de las grandes empresas y buscar justicia por la desaparición de compañeros ha resultado costoso. Kenia Hernández trasladó su inconformidad a algunas casetas del emporio español en el estado de México OHL (ahora Aleática) y el resultado fueron cinco procesos legales en su contra, algunos fabricados para mantenerla en prisión.

Su única alternativa de libertad pasa por algo inadmisible para ella, porque implica claudicar en principios: un acuerdo reparatorio en el que asuma que cometió todos los delitos imputados y que ya derivó en una sentencia de 10 años en un tribunal de Almoloya de Juárez.

Insisten en que acepte que cometí algún delito y eso no lo voy a hacer. Me han mandado todo tipo de amenazas: que no iba a volver a la calle ni a ver a mis hijos. Pero aceptar eso es admitir que la defensa de los derechos humanos es un delito; protestar por los camaradas desaparecidos o exigir acciones para el desarrollo de las comunidades , sostiene Kenia en entrevista, y exige su liberación ante la fabricación de delitos.

Detenida el 18 de junio de 2020, cuando la ocupación de casetas de peaje no era un delito que ameritara cárcel, la abogada indígena amuzga, ha resentido la actuación concertada de las fiscalías General de la República y del estado de México, que tiene cinco procesos en su contra: robo con violencia (fuero común), por la que ya fue sentenciada; otro por robo con violencia en la caseta de Las Américas, en Ecatepec, y tres más por ataques a las vías de comunicación.