Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 28 de febrero de 2022, p. 9

Morena en la Cámara de Diputados confirmó que el análisis en comisiones del dictamen a la iniciativa presidencial en materia eléctrica iniciará en marzo, aunque convino que podría votarse en el pleno hasta después de que concluya el periodo de sesiones ordinarias; su cálculo es que pueda aprobarse en el primer semestre de este año.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, consideró que el proyecto del actual gobierno no puede estar completo si no hacemos esta reforma , y dijo que su bancada tratará de convencer con inteligencia, persuasión, argumentos económicos, sociales y jurídicos a los otros partidos, porque no tenemos todos los votos .

A su vez, el PRI insiste en que, si hay reforma, su discusión y aprobación sea hasta después de las elecciones de junio en seis estados que renovarán gubernaturas.

Este lunes concluyen los foros para revisar la propuesta, a la que fueron convocados todos los gobernadores, pero como en la jornada de apertura –el 17 de enero–, la mayoría volvió a desairar a los legisladores. Morena ha confirmado que sólo asistirán cuatro surgidos de Morena: Alfredo Ramírez Bedolla, Carlos Merino, Lorena Cuéllar y Rubén Rocha, de Michoacán,Tabasco, Tlaxcala y Sinaloa, respectivamente.

Por el PRI, sólo está confirmado Omar Fayad, de Hidalgo, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Según el programa, el último foro iniciará con una presentación de la secretaria de Energía, Rocío Nahle; luego habrá una participación de los alcaldes de Apodaca, Nuevo León, César Garza Villarreal; Tuxtepec, Oaxaca, Irineo Molina, y de Ixtapaluca, Estado de México, Felipe Arvizu.