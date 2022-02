Juan Pablo Duch

Lunes 28 de febrero de 2022, p. 2

Moscú. El primer intento de negociar un alto el fuego tendrá lugar este lunes junto al río Pripiat, en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, noticia que junto con la orden del presidente Vladimir Putin de poner en estado de máxima alerta su arsenal nuclear marcó la cuarta jornada, en la que las tropas rusas siguieron en busca de doblegar la resistencia ucrania.

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó que la delegación rusa –formada por representantes de los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y la Oficina de la Presidencia, y encabezada por un asesor del presidente Putin, Serguei Medinsky, ex ministro de Cultura–, ya se encuentra en Bielorrusia en espera de reunirse con los enviados de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, informó que su colega bielorruso, Aleksander Lukashenko, le llamó por primera vez en dos años para proponerle que ucranios y rusos se reúnan sin condiciones previas en Bielorrusia.

Lo diré con sinceridad: no creo en los resultados de ese encuentro, pero no me opongo a que se intente. No quiero que ningún ciudadano de Ucrania tenga la más mínima duda de que yo, como presidente, no procuré detener la guerra, cuando había una oportunidad, aunque ésta sea muy remota , afirmó Zelensky.

Después, el canciller ucranio, Dimitro Kuleba, anticipó que Ucrania no va a capitular ni a entregar un solo centímetro de nuestro territorio .

Con poco optimismo, pues, acude Ucrania a esa reunión, que tentativamente tendrá lugar a primera hora de este lunes, a escuchar lo que quiere decir Rusia y a decir lo que pensamos de esta guerra , precisó Kuleba.

Expertos militares consultados sugieren que no hay que esperar mucho de dicha reunión y creen que Rusia sólo aguarda que Ucrania rechace deponer las armas para poder argumentar que el gobierno de Zelensky no quiso detener la guerra y no le dejó más remedio que continuar la ofensiva militar.

Creen que fracasó el plan inicial que, opinan, consistía en que unidades del ejército ruso lograran vencer más rápido la resistencia ucrania y adentrarse en las calles de Kiev hasta poder tomar las sedes de la Oficina de Zelensky, el gobierno de Ucrania, el Parlamento y las dependencias gubernamentales principales.

Ahora, en opinión de esos analistas, todo apunta a que sólo queda la opción que quería evitar el Kremlin: lanzar un bombardeo más intenso sobre Kiev para que puedan entrar los tanques y, detrás, las tropas.

Son acciones ilegales

“Todos ustedes conocen las acciones inamistosas que emprende Occidente, como las ilegales sanciones económicas, pero los más altos funcionarios de los principales países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se permiten declaraciones agresivas en contra de… en contra de Rusia. Con este motivo, ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor poner nuestras fuerzas de disuasión en régimen especial de servicio”, afirmó Putin –como pudo verse en el fragmento que transmitió la televisión rusa– ante los dos subordinados citados, Serguei Shoigu, el ministro, y Valeri Guerasimov, el estratega militar.