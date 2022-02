▲ El dueño de Chivas remarcó que su club no está en venta ni cederá su administración. Foto Instagram amaury_vergara

ue un regreso sin gloria. Javier Vasco Aguirre volvió dos décadas después a la liga de sus orígenes como el trotamundos fatigado que busca abrigo entre los suyos en tiempos difíciles, en medio del oleaje furioso de la pandemia; sin embargo, tuvo la mala suerte de aterrizar en un equipo donde la afición es apasionada al extremo, exigente y sobre todo mandona, dotada de esa capacidad que pocos tienen de quitar y poner.

En eterna competencia con Tigres, su acérrimo rival, los fanáticos rayados no le perdonaron la afrenta de tener al equipo en el penúltimo sitio de la tabla general, mientras los felinos rondan la cima. Ni el agravio de haber hecho un papelón en el llamado Mundialito, en Abu Dabi, siendo que el plantel de la UANL, en la edición anterior, fue flamante finalista. El cúmulo resultó demasiado para el orgullo de una afición que se volcó en agresivos reclamos con mantas y cánticos hacia el plantel y el técnico.

Buena dosis de culpa tuvo Duilio Davino, director deportivo, quien fue incapaz de orientar hacia las buenas decisiones. El botón de muestra es que alegremente ambos determinaron deshacerse de un elemento de la eficacia de Charly Rodríguez, seleccionado nacional y ahora hasta flamante goleador de La Máquina. Retuvieron a Vincent Janssen, jugador impetuoso, atrabancado y sin magia, al que hace tiempo trajeron para hacer contrapeso al galo André Pierre Gignac, pero la apuesta no resultó ni de lejos.

Peor aún, el mellizo Rogelio Funes Mori entró a un túnel oscuro al que no halla fin. Tan-to en la selección como en Monterrey, el argentino naturalizado mexicano vive días aciagos y áridos, no anota ni ante marco abierto. El Vasco Aguirre llegó con un cuerpo técnico extranjero, tenía de asesores principales a los ibéricos Antonio Amor y Xavi Gurri, pero sumó recientemente a Hugo Norberto Castillo, quien toma el mando rumbo al partido del martes ante León.