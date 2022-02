Ante ello se tiene que preguntar: ¿quién y cómo se ha permitido tal escenario? Hemos vivido con esta amenaza desde hace más de 70 años sin que nadie nos pidiera permiso (en este rubro no hay democracia). Resulta un poco absurdo que el Consejo de Seguridad de la ONU, instancia creada para frenar las guerras y evitar incluso la destrucción mundial por armas nucleares, esté controlado nada menos que por cinco de los principales poderes nucleares. Los locos están a cargo del manicomio.

Es la locura más obscena imaginable. Que la evolución humana culmine con unos cuantos políticos, sus generales y otros en las cúpulas teniendo en sus manos el poder de destruir la vida en este planeta, sea por el cambio climático o un holocausto nuclear, es la locura más obscena imaginable.

Son tan inteligentes los encargados que nos tienen constantemente al borde del fin del mundo (y hasta crearon una doctrina compartida entre los poderes nucleares que se llama destrucción mutua asegurada o MAD). ¿Vamos a seguir pretendiendo que el lugar donde estamos, si verdaderamente es evaluado de manera objetiva, científica y racional, no es otra cosa que un manicomio?

Ante esta locura, a mediados de los años 60 el satirista (y matemático de Harvard) Tom Lehrer escribió una canción prenostálgica para la Tercera Guerra Mundial, con una parte de su letra así:

Hasta pronto, mamá

Me voy para ir arrojar la Bomba

Entonces no me esperes.

Pero mientras sudas en tu refugio

Me puedes ver

En la tv…..

No hay necesidad de que te pierdas un minuto

Del agonizante holocausto

¡Yea!

El pequeño Johnny Jones

Era un piloto estadunidense

…. estaba muy orgulloso

Cuando se declaró la Tercera Guerra Mundial

No tenía miedo

No señor….

Y esto es lo que dijo

En camino al Armageddon

Recuerda mami

Voy por un commie (comunista)

Entonces envíame un salami

Y trata de sonreír de alguna manera

Te buscaré cuando acabe la guerra

En una hora y media de ahora.

Tom Lehrer. So long mom (Canción para la Tercera Guerra Mundial). https://youtu.be/YDFqoReof6A