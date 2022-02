Scherer escribió en Twitter este mensaje: En relación con el reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones: 1. En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos. 2. Turné el asunto a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia. 3. No conozco personalmente al señor Collado ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados. Todo lo demás son inferencias de mala fe . En el fondo, el objetivo no se llama Julio, sino Andrés Manuel.

Después del episodio ya desinflado de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, la oposición ahora tiene como objetivo a Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República. Desde prisión el salinista Juan Collado narra una historia truculenta con la cual quiere convencer al fiscal Alejandro Gertz Manero de que lo deje salir en libertad a disfrutar su fortuna en calidad de testigo protegido.

Ombudsman social

Asunto: el caso del IMSS

Respecto a la denuncia de una derechohabiente publicada en la columna Dinero, en el segmento Ombudsman social, de Enrique Galván Ochoa, la Unidad de Atención al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa: a la derechohabiente se le realizaron hoy miércoles estudios preoperatorios y está programada para cirugía el día 28 de febrero. Inicialmente, la cirugía estaba programada el 27 de diciembre de 2021 en medio subrogado, misma que no se pudo realizar debido a que la derechohabiente no se encontraba en condiciones clínicas. Para el 21 de enero, la paciente ya se encontraba en condiciones, sin embargo, la persona que se hace responsable de ella estaba en aislamiento por padecer covid-19 y se acordó reactivar los trámites una vez superada la enfermedad. La cirugía se reprogramó para el 16 de febrero y se suspendió por motivos no imputables a la paciente, sino a la prolongación de cirugías previas de esa jornada. El IMSS ha dado seguimiento a este caso y en todo momento se ha apegado a los protocolos de atención y cuidado del derechohabiente.

Unidad de Comunicación Social del IMSS

R: Enrique, fue hasta después de que publicaste mi reclamación cuando comenzaron a atender a la paciente. Agradezco al IMSS que ya tenga un plan y que no cambie, porque ya tiene bastante demora el tratamiento.

Gabriela Gallego/CDMX

Twitterati

La derecha opositora dice que los abrazos y no balazos no sirven y hasta se burlan del llamado de paz. Ellos piensan que lo que sí sirve es lo que está pasando en Ucrania y Rusia.

Escribe @DamianAlcazar

