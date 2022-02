Critica campaña para vituperar a Putin

e parece chistoso que después de una larga lista de masacres como en Libia, Siria, Yugoslavia –que fue balcanizada–, Yemen y otros que sintieron la bota de la OTAN en pleno trasero, después de incendiar sus casas y matar sin misericordia a sus familias, nadie se acuerde de ello. Y lo más triste: nadie se atrevió a condenar al agresor.

Pero la hipocresía de las élites económico-políticas, a la par de la ignorancia política de los buenos ciudadanos, se unen en concierto para vituperar a Vladimir Putin.

El mandatario no defiende la Rusia socialista, sólo su soberanía y la libertad, entre otras, de relacionarse con países progresistas como Cuba socialista o Venezuela bolivariana. Pero los imperios de toda índole no le perdonan esas dos cosas y la infame campaña informativa que pone a Putin como el tirano de la película, oculta cínica y alevosamente los crímenes, que urbi et orbi han cometido sobre muchos países y que hemos mirado por nuestros televisores desde la comodidad de nuestros hogares.

Abrazo la postura de mi gobierno de rechazo a cualquier tipo de violencia, recuerdo a todos retomar la memoria histórica para llamarle al pan, pan y al vino, vino.

Rebeca G. Anduiza

Reflexiones sobre el conflicto ruso-ucranio

Con relación al contexto geopolítico en Ucrania, como punto de disputa entre Rusia y la OTAN, son interesantes las apreciaciones que hacen en La Jornada los analistas Alfredo Jalife-Rahme (23/2/2022) y Noam Chomsky (24/2/2022).

El primero considera al respectivo gobierno de Joe Biden y de otros tres mandatarios de lo que denomina la anglósfera , como instigadores del conflicto crucial que se vive; una razón compartida de su actitud beligerante se encuentra en una cita –según Jalife– de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo: ...recurrir a guerras foráneas para apagar los incendios internos . De esta manera Biden y los mandatarios aludidos desean recuperar su popularidad.

En cuanto a las observaciones de Chomsky, son muy puntuales: Rusia se encuentra rodeada de manera permanente por armamento ofensivo proveniente de Estados Unidos. Se le asedia cada vez con más rigor. Sugiere Chomsky que nos imaginemos qué hubiera ocurrido si, durante la guerra fría, el Pacto de Varsovia se hubiera extendido a México o Canadá. El mismo contesta: hacerlo hubiera seguido de una respuesta violenta de los Estados Unidos. Todas estas reflexiones son aleccionadoras y merecen nuestra atención.