López es investigada por las fiscalías anticorrupción porque dos empresas locales ligadas a la empresaria ganaron dos licitaciones para construir un puente y suministrar biodiesel.

Según la ley, las declaraciones de la empresaria López, de 41 años, deben ser confirmadas con pruebas.

Pese a que su gobierno tampoco quiso ser reconocido al principio por parte de la oposición, tras vencer en los comicios presidenciales en 2021, el mandatario ha sido criticado de forma unánime por la selección que ha hecho de piezas claves de su gobierno. Ha tenido cuatro gabinetes ministeriales en seis meses y su ex primera ministra Mirtha Vásquez, abogada progresista que renunció en enero, ha señalado que Castillo no ha dado respuestas contundentes en la lucha anticorrupción.

El ex ministro del Interior Avelino Guillén, respetado ex fiscal que logró la condena del ex presidente Alberto Fujimori en 2009, manifestó en enero, tras su renuncia, que Castillo no lo apoyó cuando le pidió destituir al jefe de la policía, quien buscaba jubilar a agentes valiosos y debilitar una unidad que combate el crimen organizado que actúa bajo fachadas de partidos políticos.

La gestión de Castillo se ha debilitado luego de que investigaciones anticorrupción del Ministerio Público han tocado las puertas del palacio presidencial. Los fiscales anticorrupción han ingresado seis veces en los últimos meses al epicentro del poder en Perú e incluso encontraron 20 mil dólares en el baño de un ex secretario presidencial que está bajo investigación.

La aprobación presidencial cayó 13 puntos en febrero desde el inicio de su gestión hasta 25 por ciento, mientras su impopularidad subió a 69 por ciento y 6 por ciento no precisa, según un sondeo de Ipsos Perú.

En apenas más de medio año de gestión de Castillo, la empresaria López pasó de ser cercana del presidente, de visitarlo más de una vez, e incluso de organizar una pomposa fiesta a la hija menor del mandatario en el palacio presidencial, a convertirse en colaboradora eficaz.

Perú es un país donde casi todos sus ex presidentes vivos son investigados por corrupción, arrastrando al descrédito a gran parte de su clase política. Una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos publicada ayer por La República indicó que 48 por ciento quisiera que haya elecciones para escoger un nuevo presidente y 130 legisladores.

El Congreso anunció en la víspera que los representantes de los partidos políticos se reunirán este lunes para conversar luego de las declaraciones de la empresaria. Algunos partidos han afirmado que presentarán pedidos para destituir al mandatario, otros se han mostrado cautos.

Luego de su mensaje, Castillo se dirigió a una isla frente a Lima donde viven miles de aves marinas que por siglos defecan excrementos que sirven para fertilizar la agricultura y que durante el siglo XIX produjeron inmensas cantidades de dinero público que se esfumaron a causa de la corrupción. Castillo no habló sobre las acusaciones y no hubo acceso a la prensa.