Advirtió que serán muy rigurosos en este renglón, porque hay regiones del mundo que tienen un tráfico impresionante de cruceros y no nos parece , pero tampoco se van a cerrar a la posibilidad de que la belleza del Mar de Cortés pase inadvertida para el mundo.

Apuntó que si bien es cierto que Baja California Sur ya tiene mercado en el ámbito turístico, eso no significa que haya sido desarrollado a plenitud.

Queremos que (los turistas) vengan también aquí, para que los habitantes del litoral y particularmente los pescadores tengan una opción de ingresos adicionales.

Preparan proyecto para el Tianguis de Acapulco

Aclaró que la infraestructura de la que hablan es mínima, para pequeñas embarcaciones, no para recibir a grandes cruceros.

Mencionó que junto con este proyecto trabajarán en la definición de una ruta de pueblos mágicos de la región noroeste, una ruta de misiones y la creación de una marca Mar de Cortés, que se lanzará en el próximo Tianguis Turístico de Acapulco.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, precisó que el proyecto contempla minicruceros con capacidad máxima de 500 personas, que puedan recorrer rutas entre los estados del noroeste, del puerto de Loreto a San Carlos, Guaymas, Puerto Peñasco o San Felipe.

Refirió que Baja California Sur, Sonora y Sinaloa han usado como puente los transbordadores y no ha habido problemas. No están hablando de megacruceros con miles de turistas a bordo, sino de navíos más pequeños, para que no haya confusión .

En la reunión de la Mesa del Pacífico estuvieron Alfonso Durazo, Víctor Castro Cosío, y María del Pilar Ávila, de Baja California. No acudieron el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni el de Nayarit, Miguel Ángel Navarro.

Como invitados especiales acudieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Castro Cosío, anfitrión, destacó la importancia de estar unidos en busca del desarrollo económico y social de la región noroeste mediante estrategias y decisiones colegiadas que mejoren la calidad de vida de los pobladores.