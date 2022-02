En un comunicado, Tolokonnikova, agregó: “Evitamos a propósito agregar nuestro propio arte a este lanzamiento. De alguna manera es nuestra fuerte declaración artística conceptual. Las personas podemos tener diferentes estéticas, pero no se trata de qué color preferimos; se trata de unirnos para salvar vidas. La bandera de Ucrania nos une.

“Nuestro objetivo es utilizar lo que se nos da bien –la web3– para ayudar a los ucranios a hacer frente a la invasión rusa de su país”, tuiteó Pussy Riot sobre UcraniaDAO. Compraremos un NFT de la bandera ucrania .

Las criptomonedas no tienen fronteras, no tienen permisos y son mucho más fáciles y rápidas que las fiduciarias , afirmó Tolokonnikova. Durante su espectáculo, una laptop reproducía una mezcla de canciones de Pussy Riot como Police State o Panic Attack, Not Gonna Get Us, (del dúo ruso tATu), así como unas piezas inéditas, como Hate-Fuck.