uelve la amenaza de guerra. Y con ella el deterioro que causa este tipo de política; incertidumbre, barbarie de alta tecnología y oportunismo, características que describen a no pocos gobiernos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Como corolario, esta nueva etapa de ataques sistemáticos a Rusia está sostenida con argumentos inciertos que permiten esconder la verdadera situación de la región y de sus intereses comerciales e intervencionistas.

No olvidemos que la OTAN –sur-gida 1955– está compuesta oficialmente por 12 naciones y, aparentemente, está en ventaja como organización internacional que se formó después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo fue y es –según ellos– la defensa de la seguridad y la libertad de los países miembros, por la vía política y militar ante cualquier agresión proveniente de otras naciones.

En realidad, la supuesta amenaza al mundo libre era la existencia y el futuro prometedor e influencia política creciente de la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS). Por tanto, era necesaria una organización que mantuviera el equilibrio geopolítico. Actualmente, la OTAN la forman Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Islandia y Noruega y cuenta, además, con varios países aliados.

En tanto, la comunidad socialista de entonces tenía derecho a defenderse de posibles agresiones por parte del otro mundo libre . Así surgió el Pacto de Varsovia, llamado Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. Esta organización existió hasta el primero de julio de 1991, como preámbulo a la desintegración de la URSS.

Y, aunque la guerra silenciosa en contra de la ideología marxista no ha dejado de existir, el socialismo sigue como una alternativa realista para una forma de vida diferente a la capitalista o neoliberal, más humanitaria y civilizada. De hecho, la lucha contra el capitalismo tampoco ha dejado de existir.

Después de la desaparición del Pacto de Varsovia, surgió la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), con el acuerdo de apoyarse mutuamente desde el punto de vista político y militar. Su lema es similar al del Pacto de Varsovia: fortalecer la seguridad y la solidaridad de los países miembros con la defensa colectiva, en caso de agresión de cualquier otra nación.

Es importante hacer hincapié en que los voceros de la OTSC declararon que esta organización no es resultado de una respuesta a la continuación de la OTAN. Los integrantes la OTSC provienen de Europa y Asia Central: Rusia, como convocante y organizador, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán.

Con la carta constitutiva de la OTSC se reafirma el compromiso de todos sus integrantes para abstenerse de cualquier alarde militar y para no recurrir a la amenaza como arma. Algo importante es que para todos sus miembros la no participación en otras alianzas o fuerzas militares es un pacto inviolable: “los signatarios no podrán unirse a otras alianzas militares o a otros grupos… mientras que la agresión contra uno de sus integrantes sería percibida como una agresión contra todos. Con este fin, la OTSC realiza ejercicios de comando militar anuales para que las naciones que la integran tengan oportunidad de mejorar la cooperación entre las organizaciones…”.