Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 27 de febrero de 2022, p. 6

Ruiz, Nay., El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ningún mexicano se quedará en la zona de conflicto en Ucrania: Vamos a sacarlos a todos .

Al concluir la supervisión de obras ayer en el municipio de Ruiz, Nayarit, el jefe del Ejecutivo se refirió a las acciones de su gobierno para proteger a los mexicanos que se encuentran en medio de las operaciones rusas en territorio ucranio.

Se están haciendo todos los trámites y los permisos para utilizar espacio aéreo en distintos países y ya está la Fuerza Aérea Mexicana preparando la operación para traer a los connacionales a suelo mexicano, agregó.