Domingo 27 de febrero de 2022, p. 4

Múnich. Sigue en vilo la suerte que correrá el director de la Filarmónica de Múnich, Valery Gergiev, a quien el alcalde de esta ciudad, Dieter Reiter, exigió distanciarse de su amigo personal, el presidente Vladimir Putin antes del lunes si no quiere ser despedido de su cargo.

Por lo pronto ya se canceló su participación en actuaciones en el Carnegie Hall, en Nueva York, y en La Scala de Milán, y con la Orquesta de Róterdam, Holanda. La Filarmónica de Viena despidió a Gergiev como director de una gira de cinco conciertos por Estados Unidos que comienza en el Carnegie Hall el viernes.

La Orquesta Filarmónica de Róterdam también dijo que cancelará el festival planeado por el director ruso de 68 años en septiembre si no se manifiesta abiertamente contra el presidente Vladimir Putin. Gergiev es amigo del mandatario ruso y apoyó la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

La Royal Opera House canceló el viernes una gira planeada en Londres del Ballet Bolshoi de Moscú.