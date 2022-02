E

l baquiné es una celebración de origen africano que se lleva a cabo cuando muere un niño menor de siete años, y se recibe con regocijo, ya que su muerte lo transforma en un ángel que va a morar en el cielo; se canta, toca, baila y juega en honor al fallecido, que también se transfigura en un mensajero entre sus familiares y Dios.

Esta manifestación de duelo alegre , muy arraigada en el Caribe, en especial en Puerto Rico –los llamados velorios o funerales de angelitos –, inspiró a Willie Colón a realizar El baquiné de los angelitos negros, un álbum conceptual que se alejó de los estándares de la salsa que lo habían connotado y provocó sorpresa y desdén entre sus seguidores.

Consagrado ya como un ícono de la salsa para 1977, cuando este disco salió al mercado originalmente, Willie estaba en constante búsqueda de nuevos rumbos. Y si bien ya desde 1975, cuando publicó The Good, the Bad and the Ugly, daba indicios de sus nuevos senderos, el mundo salsero no estaba preparado para este proyecto que patentiza formalmente el concepto de salsa sinfónica.

Willie parte de la tradición del baquiné y del poema Píntame angelitos negros, del venezolano Andrés Eloy Blanco (Cumaná, 1896-Ciudad de México, 1955) para llevar a cabo su obra. El poema es un reclamo por los derechos de los negros y Andrés Eloy Blanco convierte su alegato en verso condenatorio del racismo para llorar la mala suerte de los bebés negros, ignorados en la tierra pero también en el cielo, olvidados por la política y por el arte. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros recitaba el poeta.

Con estas referencias, Willie planteó hacer un performance, un proyecto multimedia donde se unieran cine, teatro, poesía, danza clásica y música salsa. Es así que surge la idea de un ballet-salsa o una salsa-ballet.

Este ballet-salsa fue producido para la televisión pública y educativa Wnet/Thirteen de New Jersey y contó con la colaboración de importantes creativos y artistas para su montaje, realización y puesta en escena.

La adaptación de la historia fue de Miguel Algarín, poeta y escritor; el script de Lou Delemos, escritor y productor cinematográfico; la coreografía estuvo a cargo de Juan Anduze, fundador del Ballet de San Juan; la dirección fue de Mike Cuesta, y la voz de Celia Cruz leyendo el poema de Andrés Eloy Blanco.

Los bailarines principales Héctor Jaime Mercado, actor, coreógrafo y bailarín principal en la compañía Alvin Ailey, y Brunilda Ruiz, coreógrafa y bailarina estelar en la danza neoyorquina. Se contó, además, con la colaboración de seis bailarines, el Grupo Bomba y 13 actores.