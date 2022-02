Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 27 de febrero de 2022, p. 21

Xalapa, Ver., Familiares de personas desaparecidas denunciaron el deficiente trabajo que realiza la Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (CEBV), a cargo de Brenda Cerón Chagoya, por lo que en el último año han debido interponer amparos ante jueces federales y quejas en la Contraloría Interna y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El principal reclamo es el tortuguismo y la negativa de diseñar planes individualizados de búsqueda, a pesar de que es una de sus facultades de ley, y esto para las familias es una herramienta clave para ubicar a sus desaparecidos.

Pero no es lo único. Pese a que se trata de una institución creada para socorrer a los familiares de personas no localizadas, han detectado que en la CEBV sólo rellena expedientes, con oficios que no están seriados y constancias de hechos sin las firmas correspondientes, ni fecha, lamentó Luisa Ronzón, quien es madre soltera y desde enero de 2020 busca a su hijo Luis.

Comentó que 18 meses después de la desaparición de su hijo, interpuso una queja ante la Contraloría del Gobierno del estado y otra en la CEDH, por las deficiencias y la falta de actuación de la Comisión Estatal de Búsqueda en el caso de su hijo.

Recordó que entró en contacto con la CEBV tres días después de que desapareció Luis y ante la búsqueda infructuosa de familiares y amigos, inició el reporte 20/SB027U-20ZC, que dio lugar a la ficha de localización de su hijo.

Pero desde el primer momento se cometieron errores, durante la entrevista se asentaron datos erróneos en el expediente interno de la comisión de búsqueda, situación que advertí siete meses después , dijo.

Los errores continuaron, pues ocho meses después de la ausencia de su hijo, la CEBV presentó un informe de análisis de contexto del caso, pero no fue satisfactorio porque no abonó a la elaboración de un plan de búsqueda ni tampoco proporcionó una línea que coadyuvara a las tareas de investigación realizadas por la fiscalía especializada .