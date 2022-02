Cuando se busca este tipo de traslapes no se llega a nada. La religión busca resolver preguntas que la ciencia no puede responder, dado que no está hecha para ello, siendo que la ciencia experimental se basa en evidencia, y si no puedes diseñar un experimento para probar algo, significa que científicamente no está dentro del ámbito que estudia. No puedo diseñar un experimento para probar que Dios existe o no, en tanto la misma naturaleza del concepto impide la obtención de evidencia. No tiene caso , consideró el autor de la serie de humor Patote.

Agregó que no tiene nada de malo tener una vida espiritual, mientras tengas claros cuáles son los límites del pensamiento religioso; el científico no tiene que ser necesariamente ateo, ni que ser ateo te vuelva científico de inmediato .

Comentó que ante todo, realiza “el tipo de cómics que a mí me gusta leer, para entretenerme y alegrarme, historietas que dejen feliz a la gente, que las puedas leer varias veces y te sigan dejando una sonrisa como los cuentos del Pato Donald de Carl Barks o del chileno Condorito”, del caricaturista René Ríos Boettiger, Pepo.

Cómic de ciencia

Nunca he ambicionado sermonear, ni ofrecer moralejas. El cómic es artístico porque sus autores pretenden compartir experiencias con sus lectores. Sólo quiero aprovechar los recursos narrativos que ofrece la historieta, y sigo en el camino de madurar como autor , apuntó.

El creador de La abuelita karateka adelantó que al momento “hago un cómic de ciencia que va a publicar editorial Resistencia, estoy realizando un cuento de Patote y Chonito (un pato y un cocodrilo, compadres y compañeros en estrambóticas, graciosas aventuras) que estoy subiendo en mi perfil de Facebook (https://www.facebook.com/MocoComics), y estoy terminando de traducir al inglés junto con Jay Sánchez Los juegos del alambre, con quien pasé Mascotas chenchas a ese idioma como Petposterous. Pretendo traducir todas mis obras”.