N

o es la primera vez que abordo un tema cercano al de estas páginas. Ver Alcanzar la vejez , del 31 de octubre de 2021.

Al envejecer, lo natural es que muchas situaciones, circunstancias y no sé qué más (¿ilusiones?, ¿esperanzas?, deseos), lleguen a su fin.

Pero a lo que quiero dedicar estas líneas es más bien a lo que, al envejecer, uno recupera o, para ser directa, me refiero a lo que he recuperado yo misma de mi temprana juventud, de antes de mis 23, cuando yo era una joven específicamente plena de ilusiones y de esperanzas. Lo cierto es que fueron experiencias que, por modestas o por lugares comunes que fueran, de alguna forma incitaban mi ánimo, como lo fue escuchar, entender, emocionarme al escuchar a cantantes como Elvis Presley (¡sin duda!); asimismo, por supuesto, a otros, como Louis Armstrong, John Lennon, Leonard Cohen (los dos últimos, además de cantautores, escritores propiamente dichos, narradores, poetas), como Bob Dylan (ídolo de ídolos), y de momento, en este sentido, no pienso en nadie más a quien citar. En todo caso, a estos artistas yo los conocía a profundidad, es un decir, y diariamente, aquí y allá, me susurraban al oído frases realmente conmovedoras, realmente alentadoras. Sus canciones me daban la impresión de que quienes las cantaban me conocían a mí, me comprendían a mí, profundamente. Ya habían atravesado lo que fuera que yo estuviera atravesando, y lo expresaban como a mí me habría gustado expresarlo. No es que me movieran a bailar; más bien, me invitaban a reflexionar y llegar a mis propias conclusiones. En todo caso, esa era la edad en la que, como se decía antes, yo ni siquiera conocía varón , y determinados giros de algunas de las canciones que ejecutaban sencillamente colmaban cuanto yo sentía, mi sensibilidad íntegra, sentimientos nuevos para mí, apenas imaginados.

A manera de borrador, escribí las reflexiones anteriores a principios de enero. Coincidió con el viaje a la Ciudad de México de uno de mis hermanos, que me ofreció traerme lo que le encargara, así que le pedí, de Somerset Maugham, A Writer’s Notebook. Empezar a leerlo ayer coincidió con que me topara con las observaciones del autor alrededor de la edad, específicamente, de la vejez. Me asombró concordar a un alto grado con lo que yo misma borroneaba para estas líneas, convertidas en Envejecer. Comoquiera que sea, a continuación traduzco aquí el primer párrafo.