o puedo negar que la partida del Citi me deja gran satisfacción. No sé si considerarlo mucho peor que sus homólogos en el ramo de medrar con el dinero ajeno, pero cada quien habla de la feria según le va en ella, y a mí, con este banco, me fue muy mal.

Nada en contra de sus empleados de base, como prueba el hecho de conservar una buena relación con algunos de ellos, que son buenos vecinos. Con ellos he ido incluso teniendo noticias del paulatino descenso de la clientela.

En consecuencia, sin estar avezado en temas financieros, no me sorprendió que el Citi se vaya mucho a donde les platiqué, tal como se lo manifesté con todas sus letras al jefe de mi sucursal cuando logré desligarme por completo de tal cueva de bandidos.

Tal vez para honrar mi rencor, me prendí de un programa de televisión que abordó el tema de su retirada. Es un programa llamado En el Círculo, que conduce don Mario Campos con frescura y, sobre todo, suficiente claridad para los profanos.

El hombre convocó en días pasados a dos jóvenes financieras , es decir, conocedoras de los intríngulis del gremio, quienes, como es de suponer, tenían cierta tendencia a enredar la madeja.