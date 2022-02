Arturo Sánchez , Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 26 de febrero de 2022, p. 7

México condenó ayer en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) los actos de agresión perpetrados por Rusia en contra de Ucrania.

Al anunciar el voto mexicano a favor del proyecto de resolución presentado por Albania y Estados Unidos para condenar a Rusia por su incursión en Ucrania (el cual a la postre fue vetado por la representación del gobierno de Vladimir Putin), el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, llamó a las partes al cese inmediato de las hostilidades e hizo un reconocimiento a la soberanía, independencia política e integridad territorial de Ucrania.

Por la mañana, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó la condena a la invasión, sin importar la potencia que la ejecute.

Ayer que me hicieron la propuesta de resolución, recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia. Ésa es la postura, en este caso de Rusia, pero lo mismo si se trata de China o de Estados Unidos. Queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos , advirtió.