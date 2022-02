–Estuve allá desde los 17 años, con lapsos cortos, porque también me ha gustado mucho trabajar en México; no obstante, me sentía cómodo y tenía muchos amigos que ya se habían ido, como Bebu Silvetti y Ramón Flores. Regresé en definitiva a México en 1992.”

“No recuerdo en qué año me volví a ir –nos sigue contando Betuco–. Sé que en esa época se embarazó mi segunda esposa de mi segundo hijo, que ayer cumplió 39 años. Me nació un interés genuino de estudiar, y poco después hice dos trimestres en la North Texas University.”

–¿Dónde tocaban?

–En El Galeón, del hotel Villa Fontaine, por el Metro Hidalgo. Era lo que había.

–Y ya andabas en el rollo del jazz fusión...

–Claro. Mucha música del disco empecé a componerla en 1970. No soy el único, muchos de entonces empezamos a hacer música de fusión, la cual mucha gente confunde con algo más tibio, más suave, pero no. Nosotros ya hacíamos una fusión con el jazz, el rock, el funk, la música latina y bossa nova; y eso está catalogado como paint formalmente. Por eso es Wet Paint Jazz Fussion el nombre de mi grupo.

Ésa es la propuesta de Betuco de toda la vida. Es mi visión acerca de la música. Digo, trato de ampliarlo, de no encasillarlo. Uno compone básicamente lo que a uno le nace. Como has dicho, nosotros componemos música, pero no la catalogamos; hacemos música y ya. También Bill Evans, también Oscar Peterson o Chick Corea, aunque con ustedes los periodistas tengamos que explicar a grandes rasgos lo que verdaderamente queremos decir con eso.

–Y tú, ¿qué quieres decir con eso?

–Quiero decir que me gusta mucho la música universal, que me gusta mucho el funk, que me gusta mucho el rock, que soy latinoamericano, que me gusta mucho la música mexicana, que disfruto mucho el jazz, y que quise ser roquero desde que estaba chamaquito y que no lo he dejado de ser. Que tomo la música en serio, que es muy importante estudiar orquestación, composición, improvisación; estudiar en serio la música, no nomás el jazz.”

Y es precisamente tocando en El Galeón, radicando ya definitivamente en México, cuando conoce a Yuko Fujino, con quien escribiría dos de las grandes páginas de nuestra historia. Hace 30 años de esto. La vida le reservaba todavía grandes sorpresas.

(Continuará)

