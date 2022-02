E

n viernes de cifras y pronósticos económicos, el Inegi informó que en el último mes de 2021 el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se incrementó 0.8 por ciento en términos reales respecto de noviembre del mismo año, de tal suerte que acumuló dos meses al hilo de avance. En su medición anual, la variación positiva fue de 1.1 por ciento. Por componente y con datos ajustados por estacionalidad, detalla el instituto, en diciembre las actividades secundarias crecieron 1.21 por ciento y las terciarias 0.7, mientras las primarias disminuyeron 1.08.

El IGAE, detalla el Inegi, permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía a corto plazo, proporcionando valiosa información para la toma de decisiones .

Adicionalmente, el Inegi informó que con cifras desestacionalizadas, el producto interno bruto (PIB) del país pasó de un decremento de 0.7 por ciento en el tercer trimestre de 2021 a un aumento de 0.02 en el cuarto trimestre del mismo año, que contrasta con la reducción anticipada por el propio instituto (-0.08 por ciento) a finales de enero pasado. Dicha evolución se vio favorecida por la reactivación del sector secundario y el avance de las actividades primarias; ello pese al débil dinamismo del consumo interno y la caída de la demanda de servicios, principalmente.

En su variación porcentual anual, con cifras ajustadas por estacionalidad, en el cuarto trimestre de 2021, el PIB real tuvo un incremento anual de 1.12 por ciento con respecto al mismo periodo de 2020, cuando disminuyó 4.41 por ciento, lo que involucró su tercera expansión después de registrar ocho caídas consecutivas. Además, el dato observado fue superior a la estimación preliminar (0.99 por ciento) a finales del primer mes del presente año. No obstante, parece comenzar a presentar una tendencia descendente en los dos últimos trimestres .

Por lo QUE toca al PIB nominal, el instituto de referencia explicó que, de acuerdo con cifras originales, en el cuarto trimestre de 2021 fue de 27 billones 468 mil 657 millones de pesos, lo que implicó un incremento anual de 9.01 por ciento, superior a la cifra registrada un año atrás (0.58).