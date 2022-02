¿Qué hay detrás de la guerra en Ucrania?

cerca del conflicto en Ucrania, hace casi tres años estuve en Kiev, una ciudad realmente encantadora, y me duele mucho lo que ahora acontece en ella. Sin embargo, debemos intentar analizar la situación. Occidente, encabezado de manera natural por Estados Unidos, desde la desaparición de la URSS, con la complicidad de gobiernos de derecha y hasta fascistas, ha tratado de instalar en Ucrania un frente contra Rusia, con lo cual dio pie a la rebelión de regiones de mayoría rusa y creó una especie de guerra civil.

Esta guerra civil se acrecienta por el reconocimiento ruso de regiones libres, como Donietsk y Lugansk, que han recibido agresiones por parte de militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Otra vez me indigna la mentira internacional, poniendo de manera falaz a Estados Unidos como el bueno de la película y a Rusia, siempre, siempre, como el villano. Vladimir Putin no ha hecho más que defender la soberanía de Rusia. Me duele, repito, la guerra, la insensatez humana, las vidas de gente inocente, pero hay que clarificar los motivos del conflicto.

Las naciones aliadas de la OTAN no se han tentado el corazón para crear grupos neonazis, y eso lo vi de modo personal en Kiev y en toda Ucrania. Deseo que haya un pronto arreglo, porque sí, es insensato que en pleno siglo XXI, todavía existan guerras.

Arturo García Alcocer

Paren la operación militar; no queremos ver otra Siria en Kiev

Como un reflejo del pasado reciente, los ecos de tambores de guerra, lo que nadie desea y se asume por las razones políticas que los líderes argumentan, estaremos no dentro de una tercera guerra mundial, pero sí de la destrucción de una nación, como lo fue Siria y aquella hermosa capital de Damasco, enterrada entre los crueles despojos de sus edificios y hundida hasta los cimientos con la pobreza de su gente.

No, no queremos ver el retrato de Siria en Kiev y demás ciudades de Ucrania. Detengan esta operación especial militar y que comience a hablar una verdadera oratoria por la paz.

María Isabel Galván Rocha

Propone exhibir murales ignorados

El historiador Salmerón escribe con su buen tino, sobre los retrasos deliberados de Melchor Ocampo para la redacción definitiva de la cesión del Istmo de Tehuantepec al comercio yanqui con su propia vigilancia militar con libre tránsito de sus tropas para operar la alternativa al Canal de Panamá. El Tratado McLane-Ocampo quedó como proyecto interrumpido, digno hoy de recordarse ante la inminencia del canal seco que comunicará Salina Cruz con Coatzacoalcos, bajo la responsabilidad constructora del Ejército Mexicano.

En el año del centenario de los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, principio de la revolución educativa continuadora del proyecto liberal laico de Gabino Barreda, asumido por los muralistas contratados por el secretario de Educación Pública en 1922 para dar a entender la construcción de la cultura nacional, propongo exhibir murales emblemáticos fuera de circulación.