Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 26 de febrero de 2022, p. 20

Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó ayer que no cederá ante minorías políticas y ciudadanas que, asegura, pretenden destituirlo del cargo.

Hay que entender que las minorías tienen que someterse a las mayorías. No vamos a dar tregua, de una u otra forma, a un pequeño grupo que existe en el país que no concibe que un hombre del Ande, un hombre no urbano, tenga derecho como cualquier persona a asumir un mandato (presidencial) , indicó el mandatario durante un acto público en Lima.

Castillo es de origen andino, nacido en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca (norte).