La funcionaria estatal aseguró que se terminó ese negocio que era compartido con algunos altos funcionarios del gobierno y dirigentes sindicales, por lo que a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le ofrecemos diálogo, pero con agendas claras, sobre todo que sepan que hay temas que no están en negociación, aque-llos que van en contra de la norma .

Informó que heredaron una serie de conflictos en el sistema educativo del estado, al grado que los gobiernos locales se habían convertido en rehenes de grupos. Cerramos la llave a la venta de plazas, en la SEE y ya estamos integrando los expedientes para hacer las denuncias correspondientes .

En conferencia de prensa, la titular de la SEE, Yarabí Ávila González, aseguró que se puso fin a todas las negociaciones por debajo de la mesa , por lo que no habrá más compra y venta de plazas, negocio que representaba hasta 480 millones de pesos para los líderes sindicales.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán rechazará exigencias fuera de norma, y la corrupción de las organizaciones sindicales de maestros, pues se tiene información de que se vendían más de mil 600 plazas, entre 250 mil y 300 mil pesos, y el dinero se repartía entre altos funcionarios y dirigencias gremiales.

Comentó que hay quienes se oponen a la federalización definitiva de la educación en Michoacán, porque se realizaría en un proceso limpio, claro y conforme a la norma, y eso no conviene a muchos. No vamos a ceder a los chantajes y presiones de grupos al margen de la ley. No hay mesas de negociaciones, hay mesas de trabajo y mesas de diálogo .

Por quinto día consecutivo, integrantes de la CNTE y normalistas se manifestaron en la capital michoacana. Los maestros mantienen el plantón indefinido frente al palacio de gobierno; en tanto, unos 300 normalistas marcharon de la salida Morelia-Pátzcuaro al centro histórico de Morelia, insisten en el pago para más de dos mil trabajadores eventuales, y plazas automáticas a los egresados de las ocho escuelas normales del estado.

Egresados exigen plazas de maestros en Guerrero

En el mismo contexto, profesores egresados de normales públicas de Guerrero, marcharon en Chilpancingo, y realizaron un mitin afuera de las oficinas del gobierno estatal, para exigir plazas de maestro, pues desde 2020 concluyeron su educación y aún no tienen empleos.