Periódico La Jornada

Sábado 26 de febrero de 2022, p. a11

Luego de eliminar al Saprissa en octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, con un marcador global de 6-3, Pumas llegará hoy al clásico ante el América con un envión anímico importante y la convicción de que en este tipo de duelos hay que salir a ganar y morirse en la cancha , aseguró el defensa auriazul Alan Mozo.

“El equipo está muy bien, compitiendo de manera adecuada en los dos torneos (Liga Mx y Concachampions), es un gran encuentro para demostrarlo.

Desde fuerzas básicas sabíamos que este es un partido diferente, debes salir a ganar, morirse en la cancha, lo he demostrado cada vez que me ha tocado participar y este sábado no será la excepción , señaló previo al duelo en el estadio Olímpico Universitario.

Asimismo, el zaguero descartó que la falta de resultados positivos del América en el presente torneo Clausura 2022 sea una ventaja para los felinos, pues consideró que en los clásicos queda de lado la posición en la tabla general.

El América saldrá a ganar, lo mismo que nosotros, quieren terminar con su mala racha y eso hará el duelo muy atractivo, me parece que triunfará el mejor y estamos listos para demostrar que so-mos nosotros , aseveró.