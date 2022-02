En lo musical, Nixon en China no es menos variada. Contiene formas y gestos propios de la gran ópera del siglo XIX y, a la vez, numerosos elementos de los diversos lenguajes musicales de la primera mitad del siglo XX y, claro, el sello inconfundible del estilo propio de John Adams, que incluye ciertas estructuras repetitivas. A la crítica se le hizo fácil endilgarle sin más a Nixon en China la etiqueta de minimalista , lo que constituye sin duda una simplificación flagrante. En este contexto debo confesar que yo mismo me dejé deslumbrar por ese espejo estilístico, y en una ya lejana crónica sobre Nixon en China confundí a John Adams con Philip Glass. Mea culpa.

Desde aquella histórica visita, las estadísticas registran que los líderes chinos han visitado Estados Unidos en 19 ocasiones, mientras los líderes estadunidenses han visitado China 12 veces. Y hoy, a 50 años de distancia, las relaciones entre China y Estados Unidos están en uno de sus puntos más bajos y más tensos, y están marcadas por una dosis masiva de desconfianza mutua. Más allá de que no hay duda de que al poner pie en Pekín aquel 21 de febrero de 1972 Richard Nixon abrió de golpe una gigantesca caja de Pandora, no sería mala idea revivir, reponer y divulgar la ópera de John Adams, principalmente porque es una obra de teatro musical importante en sí misma, pero también porque hay en ella algunas claves fascinantes que no es posible encontrar en ningún sesudo tratado de sinología moderna. Si se me permite decirlo de otra manera: el arte tiene mucha mayor capacidad que las ciencias sociales para desentrañar los enredos de la naturaleza humana, y yo le creo mucho más a los compositores que a los políticos.