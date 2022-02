Dpa

Periódico La Jornada

Sábado 26 de febrero de 2022, p. 2

Múnich. El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, advirtió ayer que removerá al director titular de la Orquesta Filarmónica de Múnich y amigo de Vladimir Putin, Valeri Guérguiev, si mantiene su apoyo al presidente ruso.

He dejado clara mi posición a Guérguiev y le he pedido que también se distancie de forma inequívoca de la brutal guerra ofensiva que Putin está llevando a cabo contra Ucrania y ahora, en particular, contra nuestra ciudad hermana, Kiev , expresó Reiter según un comunicado difundido ayer en Múnich.

Si Valeri Guérguiev no se posiciona claramente de aquí al lunes, no podrá continuar como director de nuestra filarmónica , sostuvo el alcalde. Guérguiev, de 68 años, es desde 2015 el director titular de la Filarmónica de Múnich, la orquesta municipal de esta ciudad del sur de Alemania.

Su amistad con el presidente ruso le ha valido repetidas críticas al director de orquesta. En 2014 firmó un llamamiento de artistas sobre la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia, declarando oficialmente su apoyo a las políticas de Vladimir Putin.

Junto con los representantes de la Orquesta Filarmónica de Múnich, espero que usted, como director titular de la orquesta, envíe una clara señal de distanciamiento de los ataques contra Ucrania que violan el derecho internacional , escribió Reiter a Guérguiev.