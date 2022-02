Ayer, López Obrador señaló: “A la reunión que tuvimos [en Sonora] nos acompañó el embajador Ken Salazar, que ha estado ayudando en este proyecto y en otros, y en el sureste. Es un embajador que trabaja en bien de las dos naciones y es respetuoso.

Ojalá y antes de que suelten un tuitazo del Departamento de Estado, le pregunten al embajador, porque no creo que lo hayan tomado en cuenta. Bueno, no me quiero meter en eso, pero porque él es muy conciliador.