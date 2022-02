Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 25 de febrero de 2022, p. 7

¡Empezó la guerra! Eso fue lo primero que Ismael, mexicano residente en Ucrania, escuchó la madrugada de ayer al atender el teléfono. Al otro lado de la línea estaba su suegro, ucranio, que vive en el este de aquel país, justo por donde entraron las tropas rusas.

Ismael y su esposa viven en Kiev. Han decidido no salir por el momento de la capital ucrania, su proyecto de vida está ahí y aún no pierden la esperanza de luchar por mantenerlo, pese a que los ataques están ya muy cerca.

A pesar de la situación, hemos decidido quedarnos por el momento en nuestro departamento. No sabemos qué pueda pasar y sólo nos iríamos si las cosas empeoran. No es fácil abandonarlo todo y dejar tu vida aquí , cuenta en entrevista con La Jornada el mexicano, quien desde hace ocho años vive en Ucrania, una nación que le ha dado mucho.

De 39 años de edad, Ismael Torrentera, oriundo de Tlaxcala, vive con su esposa de 27 años y su sobrina mexicana de 29. Ella también tiene un trabajo en Ucrania y ahora ven el riesgo de truncar sus proyectos.

En la madrugada escuchamos las explosiones y nos entró el miedo, si bien no es tan fuerte, no imaginé estar en una situación como esta. Por primera vez en mi vida oí una sirena de bombardeos, algo que sólo conocía por las películas o las series. No sabes qué hacer .

Desde México, dice, su familia ha estado al pendiente y desde ayer tienen constante comunicación, pues están muy preocupados. Les explico que la situación no es muy delicada, pero por supuesto que tenemos temor .