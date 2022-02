M

oscú. Al desatar la guerra en Ucrania, el presidente Vladimir Putin sorprendió a todos los que creen que una lógica elemental debe determinar las decisiones políticas, porque la que hizo pública la madrugada de ayer el titular del Kremlin carece de sentido común y puede causarle más problemas que el que pretende resolver –el hipotético ingreso de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una amenaza absolutamente inadmisible , dijo– al atacar a un pueblo fraterno como el ucranio, causando más víctimas inocentes de las que también pretende evitar.

Hay que decirlo sin ambages: la invasión terrestre y los bombardeos para destruir la infraestructura militar de Ucrania, escudándose en el supuesto genocidio que lleva a cabo la junta nazi de Kiev, en la tercera parte de las regiones homónimas de Donietsk y Lugansk, siembran más muerte y devastación, pero no permiten alcanzar los objetivos proclamados.

Aun conquistando sus tropas la totalidad de esas regiones homónimas o incluso Ucrania completa –¿por qué no?, si lleva meses mintiendo a diario, mientras preparaba el ataque y decía, en tono de burla, que no había motivos para preocuparse–, lo único que lograría es aumentar la frontera de Rusia que ya tiene con países miembros de la OTAN. Eso, claro, en el supuesto de que los ucranios depongan las armas, como quizás pensaban en el Kremlin, y que hasta ahora no ha sucedido.

Y como lo más grave es que Rusia se permite hacer lo que la mayoría de la comunidad internacional considera una grave violación de la soberanía de Ucrania –Rusia misma respetaba su integridad territorial hasta que hace unos días enterró los acuerdos de Minsk, única base para un arreglo político del conflicto del este ucranio, decía el Kremlin– sólo porque tiene armas nucleares, ¿cómo va a invocar el derecho internacional cuando otra potencia nuclear haga lo que le dé la gana contra un país que carece de ese tipo de armamento?

Obviamente, ningún gobernante de una potencia nuclear es suicida y no va a empezar una guerra mundial por Ucrania, que es lo que permitió a Putin ponerse en plan desafiante al decir que quien pretenda intervenir tendrá una respuesta demoledora como nunca ha podido imaginarse.

Al mismo tiempo, con esa actitud, Moscú establece un peligroso precedente al cambiar las reglas del juego –antes se sobrentendía que las potencias nucleares tenían ese armamento, pero Rusia fue la primera en amenazar con usarlo si no se sale con la suya– y, sin ser su propósito, desata las manos a Estados Unidos y sus aliados noratlánticos para hacer, siguiendo el mismo criterio de los arsenales nucleares como argumento supremo, cualquier barbaridad.