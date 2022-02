Todos los logros importantes de esta institución pasaron por las manos de Ricardo, pero nosotros vamos a salir con la idea de seguir sumando puntos, no estoy metido en los récords ni intento imponer otros, lo importante es que el equipo siga en la parte de arriba de la tabla, gane y haga las cosas bien , mencionó ayer el timonel en una conferencia virtual previa al partido de esta noche en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Miguel Piojo Herrera, técnico de Tigres, aseguró que no le interesa superar los récords de su antecesor Ricardo Tuca Ferretti, pues la prioridad es que el equipo gane y tenga un funcionamiento adecuado en el torneo Clausura 2022.

Pese a los buenos resultados en este torneo, donde Tigres ocu-pa el cuarto lugar de la clasificación general, con 13 unidades, el técni-co reconoció que su plantel ha tenido fallas en la parte defensiva; no obstante, confió en que hoy tendrán un mejor desempeño.

El equipo va bien, trataremos de salir a ganar los tres puntos y vernos más sólidos, que no nos hagan goles y tengamos que venir remando de atrás. Intentaremos ser más equilibrados, buscando mayor fuerza en la zona defensiva , comentó.

Finalmente, el Piojo indicó que le dará gusto saludar al Tuca, pues más allá de su rivalidad deportiva, siente una gran admiración por él.