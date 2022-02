Afp

Periódico La Jornada

Viernes 25 de febrero de 2022, p. a10

París. El Barcelona ganó con autoridad 4-2 en el campo del Nápoles en la vuelta de la serie que da acceso a los octavos de final de la Liga de Europa, duelo en el cual los jugadores de ambos planteles protestaron contra el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Barça se adelantó con los goles de Jordi Alba (8’) y Frenkie de Jong (13’), Lorenzo Insigne recortó distancias con un disparo de penal (23’), pero Gerard Piqué (45’) y Pierre-Emerick Aubameyang (59’) cerraron la victoria azulgrana, haciendo inútil el tanto final de Ma-tteo Politano (87’).

Los barcelonistas se llevaron el pase a la siguiente fase del torneo continental al imponerse por 5-3 en el global tras el 1-1 de la ida en la capital catalana.

Justo antes de comenzar el encuentro, al término del himno de la Liga de Europa, los futbolistas de ambos planteles mostraron una pancarta con el lema Stop War (Paren la guerra), en referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Las imágenes no aparecieron en la retransmisión del partido debido a que las cámaras no quisieron involucrar con algún tipo de imagen al colegiado del encuentro Sergey Karasev, árbitro de nacionalidad rusa, indicó el diario As.

Tras el gesto de protesta, el balón empezó a rodar en el estadio Diego Armando Maradona y el Barcelona se hizo pronto con las riendas. El Nápoles trató de dar un paso adelante y sacudirse la presión azulgrana, pero el Barça se llevó el triunfo por goleada.