La pieza comprende imágenes y videos de archivo que transcurren en una contradicción entre lo que se ve y el sonido. Al no poder salir y filmar, Smith decidió trabajar con imágenes ya existentes en el mundo. En una etapa anterior, la artista realizó una serie de videos en los que filmó por medio de Skype con la idea de trabajar a larga distancia y no salir de casa.

La obra en video Fifteen Minutes of Sublime Meditation (Quince minutos de meditación sublime), de Melanie Smith (Poole, 1965), disponible en Sala 10, espacio virtual del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), es resultado de la manera en la que la artista anglo-mexicana enfrentó el encierro por la pandemia y la ansiedad que sentía respecto del mundo.

Todos solemos sentir incapacidad en cuanto a hacer algo acerca de la escala de estos problemas en el mundo. La meditación a veces representa nuestra contradicción entre lo que podamos sentir en nuestras cabezas y lo que tal vez veamos desde afuera. A veces pienso que es una forma de dominar la culpabilidad y ansiedad acerca del mundo.

–¿Usted medita?

–He intentado; sin embargo, lo encuentro difícil. El meollo de la meditación es poner los pensamientos en otro nivel, dejar que pasen flotando, no tratar de desaparecerlos. Pero al mismo tiempo siento que no es para neuróticos (risas).

El video no salió a la primera. Hice cerca de 16 versiones porque la selección de la imaginería fue difícil debido a que hay mucha disponibilidad en cuanto a imágenes de archivo. Busqué que, en lo conceptual, las cosas fluyeran y sucedieran según el ritmo que deseaba .

Smith hizo su primer video en 1995: Siempre tuve una relación facciosa con la pintura. Nunca me llamaría pintora; sin embargo, sí mantengo una relación con la imagen pictórica del marco. Siempre me he acercado al video con el ojo de una pintora; muchas de las preocupaciones en torno a las imágenes tienen que ver con lo que suceda alrededor del rectángulo. Salir del marco, o su rompimiento, ha sido una constante en gran parte de mi trabajo. Esto proviene de una inquietud pictórica de liberarse de la tela .

La pieza audiovisual Quince minutos de meditación sublime, de Melanie Smith, estará disponible hasta el 14 de agosto en el espacio virtual Sala 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo www.muac.unam.mx.