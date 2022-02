D

espués de casi cinco años desaparecidos, Juan de Dios Núñez Barojas, Abraham Basurto Linares y Vicente Basurto Linares regresaron a casa la semana pasada. Así concluyó un lustro eterno de búsqueda incansable de sus familias, cinco años de lucha cuesta arriba ante un Estado inoperante en materia de desaparición, búsqueda y acceso a la justicia. A mis hijos los quisieron desaparecer, pero no sabían que ellos llegaron para permanecer, para clamar y gritar por justicia , aseguró María Luisa Núñez, madre de Juan de Dios, cofundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, y ejemplo de dignidad y valentía en su trayectoria de lucha por los derechos humanos; en la ceremonia en que la comunidad de Tehuitzo despidió y honró la memoria de los tres jóvenes.

Cada día desaparecen en promedio 23 personas en el país, y hasta ayer, 23 de febrero, la Secretaría de Gobernación contabiliza 98 mil 210 personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964. A dicha cifra hemos de sumar los más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas, de los que dio cuenta el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en su histórica visita a México en noviembre de 2021. El estado de Puebla, donde desaparecieron los tres jóvenes, suma 2 mil 543 personas desaparecidas y no localizadas.

Para contribuir a dimensionar esta tragedia en la entidad poblana, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana Puebla, presentó recién su Informe sobre la situación de la desaparición de personas en Puebla, en el que denuncian la burocratización del dolor que comete el estado y los impactos sicosociales que producen en las familias la desaparición y la búsqueda. En dicho informe se documentan prácticas como la demora excesiva en el inicio de las carpetas de investigación por desaparición, la simulación del trabajo y la sustitución de las funciones públicas, que provocan una transferencia hacia las familias de labores que deberían ser efectuadas por las dependencias del estado, como el papeleo, la comunicación entre instituciones e incluso la investigación y búsqueda en campo, todo lo cual vulnera y revictimiza a las familias en búsqueda. También en dicho documento se expone cómo la inacción y la inoperancia de las instituciones, además de revictimizar y sobrecargar a las familias, desarticula a la sociedad civil organizada y envía un mensaje de tolerancia estatal ante las graves violaciones implícitas.

La situación de la desaparición en México es indignante, desoladora, paradigmática y expresión elocuente de un Estado rebasado. Ha sido el amor de las familias, que en medio del dolor contraponen su esperanza, valentía y resistencia ante la inacción estatal, lo que ha alimentado la creación de andamiajes alternativos que soportan y ayudan la búsqueda de las personas desaparecidas y el acceso a la justicia. Los colectivos de familiares en búsqueda han articulado en su quehacer lo que el estado se ha mostrado incapaz de proporcionar: orientación, apoyo, cercanía, cariño y compañía a quienes buscan incansablemente a sus seres queridos. En los colectivos, los desaparecidos son hijos y familiares de todos.