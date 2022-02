Creo que Antony Blinken está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él sostiene no es cierto. Desde luego, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, pero en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la postura del jefe de la diplomacia estadunidense en torno a la violencia contra los informadores.

A lo que López Obrador respondió: “nosotros nunca daremos la orden de que se reprima a nadie, no mandaremos a matar a nadie; no es ‘mátalos en caliente’, no es ‘si están heridos, remátalos’. Eso ya terminó.

Desde luego, no podemos permitir la impunidad de nadie, sea quien sea, es decir, por lo que tú estás hablando.

Con tono endurecido descartó la existencia de crímenes promovidos desde la autoridad, y si “el jefe del Departamento de Estado estadunidense interviene, pienso que no sabe, no está bien informado de la situación, porque aquí no hay crímenes de Estado. Pero allá los gobiernos tienen esa mala costumbre de ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con la administración de Estados Unidos. México no es colonia ni protectorado; es un país libre, independiente y soberano.

Ya tomamos nota

Incluso, el mandatario atribuyó la postura de Blinken a su desinformación, y tomó nota: “nos sorprende la actitud del jefe del Departamento de Estado. A lo mejor ni siquiera es él, sino sus informantes de CIA, DEA, FBI y no sé cuántos. Le pido al señor Blinken que revise este asunto, porque lo están engañando y utilizando. Sólo que él lo esté haciendo ex profeso. Entonces, también le voy a decir que ya tomamos nota, porque nosotros actuamos con transparencia y sinceridad, no somos hipócritas”.